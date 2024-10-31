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مشاهير العرب - للأسبوع الثاني.. مسلسل 6 شهور» يحقق الأكثر مشاهدة عبر watch it - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - للأسبوع الثاني.. مسلسل 6 شهور» يحقق الأكثر مشاهدة عبر watch it - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - للأسبوع الثاني.. مسلسل 6 شهور» يحقق الأكثر مشاهدة عبر watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - تصدر مسلسل 6 شهور» بطولة الفنان الشاب نور النبوي، قائمة الأكثر مشاهدة في مصر عبر شاشة watch it.

وشاركت منصة watch it، البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «الأكثر مشاهدة للأسبوع الثاني على التوالي».

أبطال مسلسل 6 شهور

ويضم مسلسل 6 شهور، في بطولته بجانب نور النبوي عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

أحداث مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، تدور في إطار اجتماعي شبابي يناقش عالم الـ “Real Estate”، ويسلط الضوء على حياة الشباب والمشاكل التي تعيق طريقهم في العمل خاصةً فترة ما بعد التخرج في الجامعة.

ويجسد نور النبوي شخصية «مراد»، الموظف في شركة عقارات، ويسعى لإثبات كفاءته وكسب ثقة مديره، لكنه يجد نفسه في منافسة قوية مع صديقته، الفنانة نور إيهاب، مما يضيف بعدًا دراميًا وتوترًا للعلاقات بينهما.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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