مشاهير العرب - للأسبوع الثاني.. مسلسل 6 شهور» يحقق الأكثر مشاهدة عبر watch it - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - تصدر مسلسل 6 شهور» بطولة الفنان الشاب نور النبوي، قائمة الأكثر مشاهدة في مصر عبر شاشة watch it.

وشاركت منصة watch it، البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «الأكثر مشاهدة للأسبوع الثاني على التوالي».

أبطال مسلسل 6 شهور

ويضم مسلسل 6 شهور، في بطولته بجانب نور النبوي عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

أحداث مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، تدور في إطار اجتماعي شبابي يناقش عالم الـ “Real Estate”، ويسلط الضوء على حياة الشباب والمشاكل التي تعيق طريقهم في العمل خاصةً فترة ما بعد التخرج في الجامعة.

ويجسد نور النبوي شخصية «مراد»، الموظف في شركة عقارات، ويسعى لإثبات كفاءته وكسب ثقة مديره، لكنه يجد نفسه في منافسة قوية مع صديقته، الفنانة نور إيهاب، مما يضيف بعدًا دراميًا وتوترًا للعلاقات بينهما.