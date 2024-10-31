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مشاهير العرب - خالد دياب وعمرو وهبه في ضيافة كاستنج الحلقة المقبلة (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خالد دياب وعمرو وهبه في ضيافة كاستنج الحلقة المقبلة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد دياب وعمرو وهبه في ضيافة كاستنج الحلقة المقبلة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:01 مساءً - يحل المخرج خالد دياب والفنان عمرو وهبه، ضيوف على برنامج كاستنج الذي يقدمه المخرج عمرو سلامة من خلال شاشة dmc في الفترة المقبلة، والذي من المفترض أن يقيم خلاله المشاركين في تجارب الأداء للبرنامج، ويكشف العديد من التفاصيل المثيرة حول حياته الشخصية والفنية.

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج كاستنج لـ عمرو سلامة، شاركت كواليس استضافة خالد دياب وعمرو وهبه في كاستنج، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها قائلة: «انتظرونا بكرة وبعده مع ضيوفنا المخرج و المؤلف خالد دياب و النجم عمرو وهبه في كاستنج في تمام الساعة 11 مساءً على قناة DMC. كونوا على الموعد!.

برنامج كاستنج

مفاجأة عمرو الفقي للشركة المتحدة

وفي وقت سابق، قال الفقي، إنه سعيد بتجربة برنامج «كاستنج»، مشيرا إلى أن الأشياء التي يتم فيها تحقيق آمال الأخرين من أكثر الأشياء التي تسعده.

وأضاف: «إن شاء الله بعد ما يخلص البرنامج والكاستنج، هيبقى في تعاقدات معاكم، ودراما هنعملها مع بعض، وحاجات كتيرة جدا، وربنا يوفقكم كلكم، مضيفا: حتى الناس اللي خرجت من الكاستنج، اللجنة هترشح لنا ناس، وإن شاء الله هيكونوا معانا في الأعمال بتاعتنا».

برنامج كاستينج

برنامج كاستنج، هو مشروع الشركة المتحدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، لاكتشاف المواهب المصرية وتطويرها وتدريبها واختيار أنسب المواهب لبطولة مسلسل يسرد قصصا حقيقية.

وبعد الإعلان عن البرنامج قدم الآلاف من المواهب تم التدقيق واختيارهم بعناية بأكثر الطرق نزاهة وعدالة وتكافؤ فرص لاختيار الأنسب لأدوار المسلسل

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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