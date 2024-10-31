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مشاهير العرب - حسين فهمي ينعى شقيقه بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حسين فهمي ينعى شقيقه بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حسين فهمي ينعى شقيقه بهذه الطريقة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:26 مساءً - نعى الفنان حسين فهمي، ، شقيقه الفنان مصطفى فهمي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء، متأثرا بأزمة صحية مزمنة نتيجة إصابته بورم سرطاني في المخ.

وشارك حسين فهمي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفقيد».

وفاة مصطفى فهمي

بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 50 عاما، يرحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي في صمت عقب معاناة كبيرة مع سرطان المخ استمرت لأشهر عديدة، ذلك الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الحزن في بين جميع العاملين في الوسط الفني، ولهذا السبب تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين أبرز محطات في حياة الفنان مصطفى فهمي.

نشأة الفنان مصطفى فهمي

ولد الفنان مصطفى فهمي، في 7 أغسطس عام 1940، لعائلة أرستقراطية في القاهرة، حيث إن والده وجده شغلا الكثير من المناسب السياسية، وعشق الفن منذ صغره حيث عمل به عقب تخرجه من المعهد العالي للسينما في ستينيات القرن الماضي، وكانت بدايته مساعد مخرج، حتى جاءته الفرصة الأولى للانطلاقة السينمائية في فيلم أين عقلي بالتعاون مع سندريلا الشاشة سعاد حسني.

أبرز أعمال الفنان مصطفى فهمي

وقدم مصطفى فهمي خلال مسيرته الفنية باقة من أعماله الفنية في السينما والمسرح والدراما، أبرزها، فيلم أين عقلي، ووجها لوجه، ونبتدي منين الحكاية، ولمن تشرق الشمس، وقمر الزمان، وهكذا الأيام، وكلهم في النار، وقصر في الهواء، والرحمة يا ناس، وأدم يعود للجنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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