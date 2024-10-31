مشاهير العرب - في أسبوعه الأول.. فيلم «المخفي» يحقق أعلى إيرادات بدور العرض السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - استطاع فيلم «المخفي» بطولة النجم عمرو عبد الجليل، من التواجد ضمن قائمة الاعمال الأعلى إيرادات بدور العرض السعودية.

إيرادات فيلم المخفي

وحصد فيلم المخفي، إيرادات بلغت حوالي 337 الف ريال في أول أسبوع لعرضه بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يعادل 4 مليون و374 الف جنيه مصري.

أبطال فيلم المخفي

ويشارك في بطولة فيلم المخفي عددا من الفنانين أبرزهم: أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، ريهام الشنواني، محمود حافظ، بدرية طلبة، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن والعمل من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله.

تفاصيل فيلم المخفي

تدور أحداث فيلم المخفي، حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن ل خجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله، وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.