مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - مسلسل تيتا زوزو.. تصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو، محركات البحث، خلال الساعات الماضية، حيث حقق مشاهدات عالية منذ عرض أولي حلقاته، ويتساءل الجمهور عن موعد عرض الحلقة الأخيرة.

مسلسل تيتا زوزو

ويعد مسلسل تيتا زوزو من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، وتدور قصته حول الدكتورة إعتزاز، والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس، التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها، وتقوم بتربية أحفادها بطريقة لا تعجب أبنائها، وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو

وتعرض اليوم اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، الحلقة الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو، على قناة DMC في تمام الساعة الـ 8 مساء، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الـ 12:30 ظهرا.

وتعرض أيضا على قناة DMC دراما، في تمام الساعة الـ 11 مساء، والإعادة الثانية في الـ 4 عصرا.

ويمكنكم مشاهدة المسلسل علي شاشة القناة عبر التردد التالي الخاص بالقناة:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك الفنانة إسعاد يونس بطولة مسلسل «تيتا زوزو ، عددًا من النجوم الكبار أبرزهم، «مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف»، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.