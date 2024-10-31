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موعد انتهاء منى زكي من تصوير فيلم الست - أخبار كلمتك

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موعد انتهاء منى زكي من تصوير فيلم الست - أخبار كلمتك

موعد انتهاء منى زكي من تصوير فيلم الست - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - تنتهي الفنانة مني زكي من تصوير جميع مشاهدها في فيلم الست بعد أسبوعين، ومن المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج خلال الفترة المقبلة.

 

تفاصيل فيلم الست

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح يجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، فيما يشارك نخبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف خلال أحداث العمل منهم نيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز.

أبطال فيلم الست 

والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمى وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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