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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمينة خليل تستأنف تحضيرات «لام شمسية» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمينة خليل تستأنف تحضيرات «لام شمسية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أمينة خليل تستأنف تحضيرات «لام شمسية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - تستأنف الفنانة أمينة خليل، تحضيرات مسلسلها الجديد «لام شمسية» المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، وذلك بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة، وعودتها للقاهرة.

مسلسل لام شمسية

وتعاقد النجم أحمد السعدني، خلال الفترة الماضية، على المشاركة في بطولة مسلسل لام شمسية لـ أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن باقى أسماء الممثلين الفترة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير العمل.

أمينة خليل

ويعد ذلك العمل، هو التعاون الأول بين أمينة خليل، وأحمد السعدني، وهو من تأليف مريم ناعوم، والمخرج كريم الشناوى، من إنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

آخر أعمال أمينة خليل

وكانت آخر أعمال أمينة خليل، هو مشاركتها في فيلم «إكس مراتي»، بطولة النجم هشام ماجد، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائية.

وتدور أحداث فيلم X مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية دكتور نفسي، متزوج من أمينة خليل ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لأمينة خليل، والذي يعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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