مشاهير العرب - ملخص مسلسل تيتا زوزو الحلقة 29 بطولة إسعاد يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - شهدت الحلقة 29 من مسلسل «تيتا زوزو» بطولة النجمة إسعاد يونس، عددًا من الأحداث المثيرة والتي كان من أبرزها، استخرج معلومات تؤكد براءة زوزو، وإحالة سيف للتحقيق بسبب تحليل المخدرات.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل تيتا زوزو

وبدأت الحلقة بـ اكتشاف المبرمج الذي برمج رشدي أن زميله بالعمل له دخل في هذه التغيرات المفاجئة التي تشهدها سلوكياته، وحينما يبلغ المدير يشجع الأخير بضرورة ترك رشدي بحالته الطبيعية وقياس حجم تطوره لاستغلال ذلك من أجل نجاح التطبيق، وكلف كريم بهذه المهمة.

ويعود رشدي لحالته الطبيعية وينجح في حل أزمة زوزو حيث قام بقرصنة العديد من الجهات ونجح في تحليل البيانات واستخرج معلومات تؤكد براءة زوزو، ويذهب خالد بهده المعلومات الصادمة لزوزو ولكنها ترفض استغلالها لضلوع أحمد في القضية.

ويستفيق أحمد من القضية ويذهب إلى المسؤولين عن قضية زوزو بالرغم من حالته الصحية الحرجة ويدلي بشهادة تفيد ببراءة والدة زوجته وتجعله في موقف قانوني حرج.

كما تبلغ إدارة الشركة التي يعمل بها سيف، إنه محال إلى التحقيق بسبب تحليله عينة المخدرات، وذلك على مرجعية الفيديو الذى صوره له أحد العمال الذى كان يعمل معه وطرده سيف في الفترة الأخيرة، حيث قررت الشرطة إيقافه عن العمل لانتظار نتيجة التحقيق.

أما «هبة» فتواصل تعلمها وأيضًا تتقرب من ديجا التي تتحسن حالتها، بينما يتعرض عمر ونورا لموقف حرج حيث خرجا وقدما أغنيتهما على المسرح أمام جمهور ولكن المستمعين عبروا عن استيائهم من أداء وأغنية الثنائي وتخلى عنهم الجميع ودخل عمر في حالة اكتئاب، خاصة بعد رحيل نورا مع والدها إلى الخارج، بينما تواجه ياسمين مشكلة كبرى بسبب الإعلانات، وتختتم الحلقة أحداثها بوجود تطور كبير في سلوكيات رشدي حيث أنه يتمكن من لمس “كنبة” في منزل خالد.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

وعن أبطالمسلسل تيتا زوزو، يشارك في البطولة الفنانة إسعاد يونس، وعدد من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.