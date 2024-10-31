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كواليس تحضير تامر حسني لألبومه الجديد - أخبار كلمتك

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كواليس تحضير تامر حسني لألبومه الجديد - أخبار كلمتك

كواليس تحضير تامر حسني لألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً -  يواصل الفنان تامر حسني تجهيزات ألبومه الجديد، والذي من المفترض عرض طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، والذي قدم فيه العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة.

ألبوم تامر حسني الجديد 

 وعلمت “ڤيتو” من مصادر مقربة من تامر حسني، أنه متواجد في الاستديو باستمرار خلال هذه الفترة من أجل تسجيل عدد من الأغاني، لحين استقراره علي القائمة النهائية لألبومه الجديد المفترض طرحه قريبا، وذلك بعد أخر ألبوماته هرمون السعادة.

 

وكان الفنان تامر حسني قد طرح العام الماضي ألبوم هرمون السعادة وحقق نجاحا كبير، خاصة أن قدم أشكال مختلفة، بالإضافة إلي أنه قدم ديو موحشتكيش مع الفنانة ثراء جبيل، وكليب موضوع رجعونا مع رانيا منصور، بالإضافة إلى ديو مع مها فتوني بعنوان 30 حياة وديو أخر مع زاب ثروت.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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