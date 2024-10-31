مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لـ«بمية دهب» بطولة هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:10 صباحاً - كشف الفنان تامر عبد المنعم، عن البوستر الرسمي لـ مسلسل «بمية دهب» بطولة النجمة هيفاء وهبي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك تامر عبد المنعم، البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

مسلسل بمية دهب

تعود الفنانة هيفاء وهبي، للموسم الرمضاني 2025، من خلال مسلسل جديد بعنوان بمية دهب» وذلك بعد غياب دام 3 سنوات عن الدراما الرمضانية، والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات التشويقية.

ومن المقرر تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل، ومن إنتاج مشترك بين الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

والجدير بالذكر أن آخر مشاركات هيفاء وهبي، الرمضانية، مسلسل «أسود فاتح» مع المنتج صادق الصباح عام2021 والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

تفاصيل مسلسل بمية دهب

وصرح الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي، لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة، كما أعلن أن هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

وأعرب عن سعادته الشديدة في التعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي مؤكدا أنه بمجرد تسريب الخبر انهالت العروض الفضائية الخليجية لعرض المسلسل هذا فضلا عن القنوات المصرية

ومن جانبه أعرب مرقس عادل مخرج العمل عن سعادته الشديدة بوجود نجمة بحجم هيفاء في رمضان من خلال مسلسل دهب الذي سيخرجه حيث أعلن حالة الطوارئ مع مؤلف العمل الفنان تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات لباقي نجوم العمل الذي سيصور بين القاهرة ودهب وقبرص وبيروت ولندن وقد تتجاوز ميزانيته الـ 90 مليون جنيه