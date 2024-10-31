بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لـ«بمية دهب» بطولة هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لـ«بمية دهب» بطولة هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوستر الرسمي لـ«بمية دهب» بطولة هيفاء وهبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:10 صباحاً - كشف الفنان تامر عبد المنعم، عن البوستر الرسمي لـ مسلسل «بمية دهب» بطولة النجمة هيفاء وهبي، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك تامر عبد المنعم، البوستر الرسمي للعمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

مسلسل بمية دهب

مسلسل بمية دهب

تعود الفنانة هيفاء وهبي، للموسم الرمضاني 2025، من خلال مسلسل جديد بعنوان بمية دهب» وذلك بعد غياب دام 3 سنوات عن الدراما الرمضانية، والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات التشويقية.

ومن المقرر تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل، ومن إنتاج مشترك بين الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

والجدير بالذكر أن آخر مشاركات هيفاء وهبي، الرمضانية، مسلسل «أسود فاتح» مع المنتج صادق الصباح عام2021 والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

تفاصيل مسلسل بمية دهب

وصرح الفنان تامر عبد المنعم، مؤلف العمل أن قبول النجمة هيفاء وهبي، لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة، كما أعلن أن هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا.

وأعرب عن سعادته الشديدة في التعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي مؤكدا أنه بمجرد تسريب الخبر انهالت العروض الفضائية الخليجية لعرض المسلسل هذا فضلا عن القنوات المصرية

ومن جانبه أعرب مرقس عادل مخرج العمل عن سعادته الشديدة بوجود نجمة بحجم هيفاء في رمضان من خلال مسلسل دهب الذي سيخرجه حيث أعلن حالة الطوارئ مع مؤلف العمل الفنان تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات لباقي نجوم العمل الذي سيصور بين القاهرة ودهب وقبرص وبيروت ولندن وقد تتجاوز ميزانيته الـ 90 مليون جنيه

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. هيفاء وهبي تخوض السباق الدرامي بـ «دهب»

مسلسلات رمضان 2025.. هيفاء وهبي تتعاقد على «دهب»هيفاء وهبي مستاءة من حذف أغنية «بابا فين»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق