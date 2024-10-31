مشاهير العرب - انتهاء تصوير مسلسل «وتر حساس» في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:54 صباحاً - ينتهي فريق عمل مسلسل «وتر حساس» بطولة النجمة صبا مبارك، من تصوير آخر مشاهد العمل وذلك في منتصف شهر نوفمبر المقبل، والذى لاقى تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقاته الأولى.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس، حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس، عددًا من النجوم الفن منهم، صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، فضلًا عن تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس، من الأحد إلى الخميس، عبر قناة ON، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في 1 والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في 11 والنصف من صباح اليوم التالي.

كما يتم العرض قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.