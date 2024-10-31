داليا مصطفى لـ كلمتك: مهرجان الجونة يتطور كل عام وتأثيره قوي على صناعة السينما (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - الخميس 31/أكتوبر/2024 - 08:13 ص 10/31/2024 8:13:14 AM

عبرت الفنانة داليا مصطفى عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، مشيرة إلى أن المهرجان يتميز بتنظيمه الرائع وجيد للغاية.

داليا مصطفى

وأضاف داليا مصطفى في لقاء خاص مع "ڤيتو": "طول عمر مهرجان الجونة ليه تأثير جامد على الشباب والسينما بصفة عامة.. وأنا مبسوطة إن أنا فيه وشايفه أن الفعاليات بتزيد وبتبقى أقوى كل سنة عن السنة اللي قبلها".

مهرجان الجونة السينمائي

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التزامه بدعم المواهب السينمائية الناشئة، وذلك من خلال منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والتي تعد مظلة رعاية هامة لصناع الأفلام الشباب من مصر ومختلف الدول العربية.

وحرص مهرجان الجونة في دورة العام الحالي 2024، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الحالي وحتى 1 نوفمبر المقبل، على توسيع دائرة دعمه ورعايته للمواهب وذلك من تقديم المخرجين والمنتجين مشروعاتهم وأفلامهم، إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية.

وتُعقد لقاءات فردية، بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين، لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي، وتتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.

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