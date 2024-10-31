تعرف على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، وضمن فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والورش والندوات.

فعاليات اليوم الخميس في مهرجان الجونة السينمائي

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

حجرة الورش

10:00 صباحًا- 3:00 مساءً

الممثلون والحركة تدريب: كريمة منصور في حجرة الورشة - ورشة مغلقة

11:00 صباحا

مؤتمر صحفي لفيلم الفستان الأبيض

4:00 عصرا

ختام السيني جونة وإعلان الجوائز

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 92 د

شكرًا لأنك تحلم معنا!

قاعة أوديماكس

( مدرسة منارة )

11:00 صباحًا | 166 د

بذرة التين المقدس

2:15 مساءً | 97 د

النَفَس الأخير

4:30 مساءً | 98 د

المعماري

6:45 مساءً | 90 د

احتياجات مُسافِرة

9:00 مساءً | 111 د

حصار المد والجزر

سي سينما 1

2:00 مساءً | 83 د

برنامج الأفلام القصيرة 4

5:00 مساءً | 76 د

أضواء صغيرة

7:00 مساءً | 93 د

قصة سليمان

9:15 مساءً | 93 د

196 متر

سي سينما 2

12:00 مساءً | 74 د

برنامج الأفلام القصيرة 3

2:00 مساءً | 102 د

دفاتر مايا

4:15 مساءً | 91 د

مشقلب

7:00 مساءً | 82 د

أبي

سي سينما 3

1:00 مساءً | 85 د

تدفُّق

3:15 مساءً | 96 د

حكاية رمزية عن المدينة

ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة

5:30 مساءً | 89 د

سيلَما

7:30 مساءً | 84 د

نوع جديد من البرِّيَّة

9:30 مساءً | 99 د

سام

أكاديمية ديزي

9:00 مساءً | 90 د

برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 2

11:00 مساءً | 84 د

مذبحة منشار تكساس

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.