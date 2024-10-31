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تعرف على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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تعرف على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، وضمن فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والورش والندوات.

فعاليات اليوم الخميس في مهرجان الجونة السينمائي 

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

حجرة الورش
10:00 صباحًا- 3:00 مساءً
الممثلون والحركة تدريب: كريمة منصور في حجرة الورشة - ورشة مغلقة

11:00 صباحا
مؤتمر صحفي لفيلم الفستان الأبيض

4:00 عصرا
ختام السيني جونة وإعلان الجوائز

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم 

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

7:00 مساءً | 92 د
شكرًا لأنك تحلم معنا!

قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )

11:00 صباحًا | 166 د
بذرة التين المقدس

2:15 مساءً | 97 د
النَفَس الأخير

4:30 مساءً | 98 د
المعماري

6:45 مساءً | 90 د
احتياجات مُسافِرة

9:00 مساءً | 111 د
حصار المد والجزر

سي سينما 1
2:00 مساءً | 83 د
برنامج الأفلام القصيرة 4

5:00 مساءً | 76 د
أضواء صغيرة

7:00 مساءً | 93 د
قصة سليمان

9:15 مساءً | 93 د
196 متر

سي سينما 2
12:00 مساءً | 74 د
برنامج الأفلام القصيرة 3

2:00 مساءً | 102 د
دفاتر مايا

4:15 مساءً | 91 د
مشقلب

7:00 مساءً | 82 د
أبي

سي سينما 3
1:00 مساءً | 85 د
تدفُّق

3:15 مساءً | 96 د
حكاية رمزية عن المدينة
ثماني بطاقات بريدية من المدينة الفاضلة

5:30 مساءً | 89 د
سيلَما

7:30 مساءً | 84 د
نوع جديد من البرِّيَّة

9:30 مساءً | 99 د
سام

أكاديمية ديزي
9:00 مساءً | 90 د
برنامج سيني جونة للمواهب الصاعدة 2

11:00 مساءً | 84 د
مذبحة منشار تكساس

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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