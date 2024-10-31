المحكمة الكورية ترفض إعادة تعيين مين هي جين كرئيسة شركة ADOR - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:16 صباحاً - رفضت محكمة كورية جنوبية طلب مين هي جين إعادة تعيينها بمنصبها بشركة ADOR التابعة لشركة HYPE والمسؤولة عن فرقة الكيبوب NewJeans، ورفضت محكمة كورية جنوبية، أمس الأربعاء الموافق 30 أكتوبر.

وسبق أن طلب المدير التنفيذي لإعادة تعيينه في المنصب، وفقًا لتقارير من صحيفة Korea JoongAng Daily وصحيفة Mael Business.

وأوضحت وسائل الإعلام الكورية إن الطرد يعني أن المحكمة حكمت لصالح الشركة الأم HYBE وأنهت القضية دون حكم بشأن ادعاءات مين هي جي، حتى الآن.

فقدمت مين طلب لإعادة تعيينها في 13 سبتمبر الماضي، تطالب من خلاله المحكمة بإصدار أمر لمجلس إدارة HYBE الداخلي بإعادة انتخاب رئيس تنفيذي "جديد" أو نفسها، بحجة أنها بحاجة إلى أن تكون في المنصب حتى تتمكن فرقة NewJeans من مواصلة أنشطتها، ومع ذلك، وأكدت الصحف الكورية أن قرار المحكمة الأخير أضعف هذه الحجة، وإذا استمرت مين في الإلحاح لإعادة تعيينها كرئيسة تنفيذية، فمن المحتمل أن تحتاج إلى استخدام حجة مختلفة للحصول على أي فرصة للمضي قدمًا في قضيتها.

ومن المتوقع أن تظل مين مديرة داخلية لشركة ADOR حتى انتهاء المحاكمة، حيث تم استبدالها كرئيسة تنفيذية من قبل كيم جو يونج، رئيسة قسم الموارد البشرية في HYBE، في أغسطس.

Hype ترد على قرار المحكمة

شركة hype، كلمتك

وقال ممثل لشركة HYBE في بيان لموقع Billboard: "نحن نقر ونقدر حكم المحكمة الحكيم". "في ضوء هذا القرار، تلتزم HYBE بتطبيع عمليات ADOR، وتحسين قدراتنا متعددة العلامات التجارية، ودعم أنشطة فنانينا".

صراع السلطة بين مين هي جي وHYPE

هذا التطور هو أحدث حدث في صراع السلطة المستمر منذ شهور بين مين وهايب على شركة ADOR وأهم فرقها NewJeans والذي يعود تاريخه إلى أبريل 2024. بعد التدقيق الداخلي لشركة ADOR، دعت HYBE - التي تضم أيضًا فنانين مثل BTS وSeventeen وLe Sserafim - إلى استقالة مين فورًا من منصبها كرئيسة تنفيذية، متهمة إياها بمحاولة اختطاف بصمة العلامة التجارية بالإضافة إلى NewJeans.

وقد تطور الصراع منذ ذلك الحين إلى شبكة متشابكة من الدعاوى القضائية المتعددة، وفي النهاية، استقالت مين من منصبها في 27 أغسطس.

عضوات فرقة NewJeans يتورطن في نزاع السلطة

فرقة NewJeans، كلمتك

خلال المشكلة، أصبحت عضوات فرقة NewJeans متورطين بشكل متزايد في الصراع، حيث شاركوا علنًا دعمهم لمين أثناء العروض المباشرة وفي مقطع فيديو على YouTube مدته 27 دقيقة تم حذفه بعدها مباشرتًا، حيث زعموا سوء المعاملة وبيئة العمل السامة في HYBE.

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت عضوة فرقة NewJeans، هاني، البالغة من العمر 20 عامًا، في المحكمة للإدلاء بشهادتها أمام المشرعين الكوريين الجنوبيين بشأن التحرش المزعوم في مكان العمل، قائلة: "لقد أدركت أن هذا لم يكن مجرد شعور. لقد كنت مقتنعة حقًا أن الشركة تكرهنا". خلال شهادتها، استشهدت بحالات شعرت فيها أن HYBE تكره الفرقة وأن كبار المديرين في الشركة تجاهلوها عمدًا.

وبينما لم تصدر مين بيانًا رسميًّا بشأن أحدث قرار للمحكمة، فقد صرحت لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأنها تخطط "للذهاب إلى النهاية" في سعيها القانوني لإعادة تعيينها.

وعقب قرار المحكمة، صوت مجلس إدارة ADOR الداخلي مرة أخرى ضد إعادة تعيين مين مساء يوم أمس الأربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.