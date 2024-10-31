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شاهد، باسم يوسف يتعرض لـ مقلب بتواطؤ من نجوى كرم وناصر القصبي - أخبار كلمتك

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شاهد، باسم يوسف يتعرض لـ مقلب بتواطؤ من نجوى كرم وناصر القصبي - أخبار كلمتك

شاهد، باسم يوسف يتعرض لـ مقلب بتواطؤ من نجوى كرم وناصر القصبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 12:09 صباحاً - أقدم شادي ألفونس وخالد منصور، مساعدا باسم يوسف في برنامج "البرنامج" على تنفيذ مقلب في الإعلامي خلال برنامج Arabs Got Talent، بتواطؤ ومشاركة من المطربة اللبنانية نجوى كرم والفنان ناصر القصبي.

 

ذكريات باسم يوسف

وعلق باسم يوسف: "العيال دي أساسًا جايبة لي صدمة وذكريات أليمة"، ليعقب شادي ألفونس وخالد منصور: "على فكرة بقى الراجل ده نحس وهيقفل لكم البرنامح".

عناق باسم يوسف 

وعانق باسم يوسف، شادي ألفونس وخالد منصور، على خشبة مسرح برنامج Arabs Got Talent.

باسم يوسف يشعل مسرح ArabsGotTalent برقصة السالسا مع متسابقة (فيديو)

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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