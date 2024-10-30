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بعد أنغامي، تفاصيل تعاقد عمرو دياب مع شركة عالمية جديدة - أخبار كلمتك

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بعد أنغامي، تفاصيل تعاقد عمرو دياب مع شركة عالمية جديدة - أخبار كلمتك

بعد أنغامي، تفاصيل تعاقد عمرو دياب مع شركة عالمية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:33 مساءً -  كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول تعاقد عمرو دياب مع شركة أخرى عالمية بعد انتهاء عقده مع أنغامي.

وقالت المصادر: “إن شركة سوني تسلمت جميع حسابات عمرو دياب، تمهيدًا لإعادة إدارتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جديد”.

وتابعت المصادر: أن من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي بين عمرو دياب شركة وسوني الرقمية وعن عدة أعمال جديدة، مضيفة: إلى أن من المقرر أن تتم إعادة طرح أغاني عمرو دياب عبر يوتيوب خلال الأيام المقبلة من جديد وعلى منصات الموسيقى.

 

أغاني عمرو دياب 

ويترقب الجمهور، إعادة طرح أغاني الهضبة عمرو دياب على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع أنغامي  وحذف أغانيه من المنصة، باستثناء ألبوم مكانك باعتباره الألبوم الحصري.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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