بعد أنغامي، تفاصيل تعاقد عمرو دياب مع شركة عالمية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:33 مساءً - كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول تعاقد عمرو دياب مع شركة أخرى عالمية بعد انتهاء عقده مع أنغامي.

وقالت المصادر: “إن شركة سوني تسلمت جميع حسابات عمرو دياب، تمهيدًا لإعادة إدارتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جديد”.

وتابعت المصادر: أن من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي بين عمرو دياب شركة وسوني الرقمية وعن عدة أعمال جديدة، مضيفة: إلى أن من المقرر أن تتم إعادة طرح أغاني عمرو دياب عبر يوتيوب خلال الأيام المقبلة من جديد وعلى منصات الموسيقى.

أغاني عمرو دياب

ويترقب الجمهور، إعادة طرح أغاني الهضبة عمرو دياب على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع أنغامي وحذف أغانيه من المنصة، باستثناء ألبوم مكانك باعتباره الألبوم الحصري.

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