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مايان السيد لـ"كلمتك": مش كل الناس هتتفق عليا.. وانتظروني في 4 أعمال قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

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مايان السيد لـ"كلمتك": مش كل الناس هتتفق عليا.. وانتظروني في 4 أعمال قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

مايان السيد لـ"كلمتك": مش كل الناس هتتفق عليا.. وانتظروني في 4 أعمال قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:17 مساءً - تحدثت الفنانة مايان السيد عن أهمية الدور الذي يقوم به مهرجان الجونة السينمائي في دعم صناعة السينما، قائلة: "بالتأكيد المهرجان مهم جدا للصناعة ولصناع السينما ومهم للفنانين للحديث عن أعمالهم ومشاهدة أفلامهم.. وأفلام غيرهم من كل مكان.. وأيضًا مقابلة بعضهم وتبادل الحديث عن أعمالهم". 

مايان السيد 

وقالت مايان السيد في لقاء خاص مع "كلمتك" على هامش حضورها عرض فيلم “الفستان الأبيض” بمهرجان الجونة: "اتبسطت جدًّا في المهرجان السنة دي.. كمان دور السينما مهم في التأريخ  وتابعت: السينما لازم كل الناس تتعلمها وتفهم إن دي لغة ومهم كلنا نبقى فاهمينها وهي أكتر حاجة بتوصل مشاعر وبتغير من الشخص". 

وعن تعاملها مؤخرا مع التعليقات السلبية التي  تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تابعت: "بقيت استقبل هذه التعليقات برحابة صدر ومش كل الناس هتتفق عليَّ في ناس هتحبني وفي ناس مش هتحبني وكنت زمان بتضايق لما بشوف تعليق سلبي بس دلوقتي مش بتضايق خالص". 

 

أعمال مايان السيد المقبلة

وعن أعمالها المنتظرة خلال الفترة المقبلة أوضحت مايان السيد أنها تنتظر عرض 4 أفلام  هي "ولنا في الخيال حب"، "هيبتا 2"، "قصر الباشا"، "نجوم الساحل". 

وعن اختيارها لأدوارها قالت: "ممكن أقدم أي دور مؤثر أي دور بيتكلم عن بنت بتعمل شيء مؤثر أحب أعمله بالتأكيد". 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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