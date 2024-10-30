بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

“Venom” يتصدر البوكس أوفيس الأسبوعي للأفلام العربية والعالمية بسينمات مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
“Venom” يتصدر البوكس أوفيس الأسبوعي للأفلام العربية والعالمية بسينمات مصر - أخبار كلمتك

“Venom” يتصدر البوكس أوفيس الأسبوعي للأفلام العربية والعالمية بسينمات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:17 مساءً - تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتنوع ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

 

البوكس أوفيس المصري

وخلال السطور التالية تستعرض (كلمتك) البوكس أوفيس المصري وما حققه هذا التنافس من أرقام كالتالي:


فى المرتبة الأولى اكتسح الفيلم الأمريكي المعنون بــ  "Venom: The Last Dance" شباك التذاكر في مصر لهذا الأسبوع، حيث حقق 10 ملايين و400 ألف جنيه بأول أسبوع عرض له بمصر.

في المرتبة الثانية جاء الجزء الثاني من فيلم الرعب "Smile 2"، محققًا إيرادات الأسبوع  2 مليون جنيه مصري، فيما وصلت الإيرادات الكلية له خلال 10 أيام عرض بمصر لــ 5 ملايين جنيه.

22179124bc.jpg


بينما سجل فيلم الكوميديا "المخفي" إيرادات متوسطة بأول أسبوع عرض له  بلغت مليونًا و20 ألف جنيه مصري.

a832a9adc9.jpg


فيما سجل  فيلم "X مراتي" إيرادات الأسبوع 1 مليون جنيه، لتصل الإيرادات الكلية للعمل إلى 91 مليونًا و200 ألف جنيه.

e66bd1c2dc.jpg


 بينما تلاه فيلم "The Wild Robot" الذي جنى هذا الأسبوع إيرادات وصلت لـ 970 ألف جنيه، لتسجل الإيرادات الكلية له نحو 4 ملايين و350 ألف جنيه.
 

 فيما تراجع  فيلم "عاشق" عن مراكزه بشباك التذاكر مسجلًا 750 ألف جنيه لهذا الأسبوع، وسجلت الإيرادات الكلية له 21 مليون و800 ألف جنيه.

7b4e164902.jpg


وبالمركز قبل الأخير تربع  فيلم "Joker: Folie a Deux"  مخيبًا الأمال وعشاق الجوكر، واكتفى بإيرادات 360 ألف جنيه فقط خلال الأسبوع الأخير، وسجلت الإيرادات الكلية للعمل نحو 11 مليون جنيه بمصر.

ec60cf8d25.jpg


أما المركز الأخير فكان من نصيب  فيلم "بنسيون دلال" ـ الذي اكتفي بــ  330 ألف جنيه على مدار الأسبوع الأخير بالبوكس أوفيس المصري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق