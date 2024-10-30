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مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. كواليس زواج رانيا فريد شوقي من الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. كواليس زواج رانيا فريد شوقي من الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. كواليس زواج رانيا فريد شوقي من الفنان مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:01 مساءً - لم ينجح الفنان مصطفى فهمي الذي وافته المنية اليوم في تحقيق الاستقرار الأسري فقد خاض «فهمي» تجربة الزواج ثلاث مرات، ولكن جميعها انتهت بالانفصال.

وعلى الرغم من عدم نجاح مصطفى فهمي، في تحقيق الاستقرار السري، حقق نجاح كبير خلال مشواره مهني بالوسط الفني وبدأ مشواره كمساعد تصوير، في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974، ثم اتجه إلى التمثيل و من خلال المشاركة في فيلم أين عقلي.

ولفت فيلم أين عقلي الأنظار إلى الفنان مصطفى فهمي لتتولى عليه الأعمال ويشارك في عدد من الأعمال الناجحة منها «قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية» عام 1976، ولقد تنوعت أعماله ما بين السينما والتلفزيون أبرزها «قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال».

زيجات في حياة مصطفى فهمي

وتزوج مصطفى فهمي 3 مرات، كانت زيجته الأولى من سيدة إيطالية أنجبت له ابنًا وابنة، وكانت الزيجة الثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي عام 2007، وانفصلا بعد 5 سنوات فقط.

وبعد انفصاله بثلاث سنوات، تزوج مصطفى فهمي للمرة الثالثة من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وانفصلا بعد 6 سنوات، بسبب خلافاتهما، ليظل عازبا إلى أن وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

جنازة مصطفى فهمي

وكانت شيعت خلال الساعات الماضية جنازة الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة مصطفى فهمي، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفة، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وآخرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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