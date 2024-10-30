"المهن الموسيقية" تنعي مصطفى فهمي: إرثه الإبداعي لن يُنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:36 مساءً - الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 09:26 م 10/30/2024 9:26:12 PM

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الفنان مصطفى فهمي، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض.



وقالت النقابة في بيان لها أن الراحل مصطفى فهمي ترك إرثًا فنيًا ثريًا وبصمة خالدة تتمثل في عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، التي شكلت جزءًا من تاريخ الفن المصري، ويعتبر فهمي من الفنانين الذين أضافوا عمقًا وتميزًا للسينما المصرية، لتبقى أعماله خالدة في ذاكرة الجمهور، ويظل واحدًا من أيقونات الفن المصري.

وأضافت فقدنا قامة كبيرة من رموز الفن الأصيل، الذي يظل حاضرًا بإنتاجه الفني وإرثه الإبداعي الذي لا يُنسى.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لشقيقه الفنان حسين فهمي وأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومضات من مسيرة الراحل مصطفى فهمي



يذكر أن مسيرة الفنان مصطفي فهمي بدأت في السبعينيات من القرن الماضى بفيلم "أين عقلى"، وتوجت بآخر أعماله بمشاركته بفيلمى"السرب" و"أهل الكهف".

وبدأ مصطفى فهمى مشواره الفنى كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا، والذي تم إنتاجه عام 1974، ليقدم بعدها العديد من الأعمال السينمائية التى حققت نجاحًا جماهيريا ونقديا كبيرا، وشكلت مكانة خاصة منها "وجها لوجه"،"لمن تشرق الشمس"، "الحب في غرفة الإنعاش"،"موعد مع القدر"، "نبتدي منين الحكاية"، "قمر الزمان"،"هكذا الأيام"،"عذراء ولكن"، "كلهم في النار"، "قصر في الهواء"، "بنت غير كل البنات"، "امرأة قتلها الحب"، "امرأة في دمي"،"الندم"، "المليونيرة النشالة"، "الشباك"،"البنت اللي قالت لا"، "إحترس نحن المجانين"،"ابتسامة واحدة تكفي"، "الملاعين"، "سأعود بلا دموع"،"الفقراء أولادي"، "العاشقة"، "الرحمة يا ناس"، "رحلة الشقاء والحب"، "آدم يعود للجنة"، "دعوة للزواج"، "أيوب"، "الخادمة"، "أيام في الحلال"،"الحب في غرفة الإنعاش"، "موعد مع القدر"، "الأوهام"، "ابتسامة في نهر الدموع"، "لصوص خمس نجوم"، "فرسان آخر زمن"، "خادمة ولكن"،"نوبة حراسة"، "الوردة الحمرا"، "لحظات حب"، "عمليات خاصة".

كما أثرى شاشة الدراما ببطولة الكثير من المسلسلات الناجحة التى إلتف حولها الجمهور ومنها: " القضبان "، "إني خائفة"، "أيام العذاب"، "الرجل الذي أحبه"، "دموع في عيون وقحة"، "سر الغريبة"، "الرحلة 83"، "ويبقى الحب دائما"، "زائر الليل"، "دعوة للحب"، "حلم الليل والنهار"، "برديس"، "الحب وأشياء أخرى"، "وشائت الأقدار"، "الضابط والمجرم"، "وعاد النهار"، 'نار ودخان"، "مكان في القلب"، "ربيع في العاصفة"، "الشراع المكسور"، "وتدور الدوائر"، "لؤلؤ وأصداف"، "بعد العاصفة"، "أبيض وأسود"، "الغفران"، "بنت سيادة الوزير"، "إمرأة وثلاثة وجوه"، "الوديعة"، "ليالي الغربة"، "الصياد والأفعى"، "حارة المحروسة"، "بريق في السحاب"، "الحفار"،"طريق السراب"، "حياة الجوهري"، "أسرار خاصة"، "القلب يخطئ أحيانا"،"حلم العمر كله"، "همسات في العاصمة"، "ليه يا دنيا ليه"، "قسمتي ونصيبي"،"مشوار امرأة"، "أحلام البنات"،"قلوب تائهة"،"قصة الأمس"،"جدار القلب"،"دموع في نهر الحب"،"الوديعة والذئاب"، "قضية معالي الوزيرة"، "طيري يا طيارة"، "مملكة يوسف المغربى"، "مأمون وشركاه"،"حلاوةالدنيا"،"مليكة" "بابلو".

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