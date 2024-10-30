مشاهير العرب - مصطفى فهمي.. 50 عاما بين الدراما والسينما (بروفايل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - مصطفى فهمي.. بعد مسيرة فنية استمرت لـأكثر من 50 عاما، يرحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي في صمت عقب معاناة كبيرة مع سرطان المخ استمرت لأشهر عديدة، ذلك الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الحزن في بين جميع العاملين في الوسط الفني، ولهذا السبب تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين أبرز محطات في حياة الفنان مصطفى فهمي.

نشأة الفنان مصطفى فهمي

ولد الفنان مصطفى فهمي، في 7 أغسطس عام 1940، لعائلة أرستقراطية في القاهرة، حيث إن والده وجده شغلا الكثير من المناسب السياسية، وعشق الفن منذ صغره حيث عمل به عقب تخرجه من المعهد العالي للسينما في ستيتنيات القرن الماضي، وكانت بدايته مساعد مخرج، حتى جأته الفرصة الأولى للانطلاقه السينمائية في فيلم أين عقلي بالتعاون مع سندريلا الشاية سعاد حسني.

أبرز أعمال الفنان مصطفى فهمي

وقدم مصطفى فهمي خلال مسيرته الفنية باقة من أعماله الفنية في السينما والمسرح والدراما، أبرزها، فيلم أين عقلي، ووجها لوجه، ونبتدي منين الحكاية، ولمن تشرق الشمس، وقمر الزمان، وهكذا الأيام، وكلهم في النار، وقصر في الهواء، والرحمة يا ناس، وأدم يعود للجنة.

زيجات مصطفى فهمي

وكانت زيجته الأولى من سيدة إيطالية أنجبت له ابنًا وابنة، وفي عام 2007 تزوج بالفنانة رانيا فريد شوقي، وانفصلا بعد 5 سنوات فقط، وبعد انفصاله بثلاث سنوات، تزوج بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وانفصلا بعد 6 سنوات، بسبب خلافاتهما.

وفاة مصطفى فهمي

ورحل الفنان مصطفى فهمي، عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ، وشيعت جنازته، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر، وورى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وسيطرت حالة شديدة من الحزن على الفنان حسين فهمي، خلال تشييع جنازة شقيقه مصطفى فهمي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث وصل من مهرجان الجونة السينمائي 2024 مسرعًا عقب علمه بخبر الوفاة.

وحرص على التواجد بجنازة دنجوان السينما المصرية، عددًا كبيرًا من نجوم الفن، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفه، وسط غياب لنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.