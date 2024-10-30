بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «توفى شقيقه وتصدر التريند».. من هو الفنان حسين فهمي؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «توفى شقيقه وتصدر التريند».. من هو الفنان حسين فهمي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «توفى شقيقه وتصدر التريند».. من هو الفنان حسين فهمي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات الماضية بنبأ وفاة الفنان مصطفى فهمي، ليتصدر شقيقه حسين فهمي بعد ذلك تريند جوجل.

يشار إلى أن الفنان حسين فهمي هو الشقيق الأكبر للفنان الراحل مصطفى فهمي، وعلى الرغم من أنهم ليس تؤام إلا أن ملامحهما كانت قريبة جدا من بعض ولم يقتصر الشبه فقط على الملامح حيث أنهما تشابهوا أيضا في الميول فعشق الثنائي الفن والتحقوا بالمعهد العالي للسينما في القاهرة، ليفوز الوسط الفني بموهبتين لن تتكرر مرة أخرى.

حسين فهمي وشقيقه مصطفى

ويتمتع كل من النجمين حسين فهمي وشقيقه الراحل مصطفى بتاريخ حافل بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، وكان أبرز الأعمال التي جمعت بينهما مسلسل «الحفار»، وأثار قلة التعاون الفني بين الشقيقين فضول الجمهور خلال فترة ما لمعرفة السبب وراء ذلك.

سبب قلة التعاون الفني بين الشقيقين حسين ومصطفى فهمي

وكشف الفنان الراحل مصطفى فهمي، في لقاء سابق له، عن سبب قلة تعاونه مع شقيقه الفنان حسين فهمي في الأعمال الفنية موضحا أن السبب يعود لعدم توفر أعمال مناسبة.

وقال مصطفى فهمي خلال لقاء سابق له، مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: «معظم الأدوار اللي كانت بتتعرض علينا أخ شرير وأخ طيب، قولنا مش معقول هنطلع كده، لحد ما اتعرض علينا مسلسل الحفار، وكانت الشخصيتان مختلفتين.. عمل قومي وحسين قدم شخصية ضابط مخابرات له سكته وأنا ظابط مخابرات مصري وليا سكة تانية».

وأضاف: «وبعد مسلسل دموع في عيون وقحة اتعرض عليا أعمل نفس الشخصية اللي عملتها رفضت وقولت هعمل الشخصية دي مرة واحدة ولن أكررها لما جه دور ظابط المخابرات المصري وافقت».

وفاة مصطفى فهمي

وتوفى الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عاما، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

جنازة مصطفى فهمي

وكانت شيعت خلال الساعات الماضية جنازة الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة مصطفى فهمي، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفة، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وآخرين.

اقرأ أيضاً
هالة صدقي تنعى مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة

مسلسل 6 شهور.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق