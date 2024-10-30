مشاهير العرب - «توفى شقيقه وتصدر التريند».. من هو الفنان حسين فهمي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال الساعات الماضية بنبأ وفاة الفنان مصطفى فهمي، ليتصدر شقيقه حسين فهمي بعد ذلك تريند جوجل.

يشار إلى أن الفنان حسين فهمي هو الشقيق الأكبر للفنان الراحل مصطفى فهمي، وعلى الرغم من أنهم ليس تؤام إلا أن ملامحهما كانت قريبة جدا من بعض ولم يقتصر الشبه فقط على الملامح حيث أنهما تشابهوا أيضا في الميول فعشق الثنائي الفن والتحقوا بالمعهد العالي للسينما في القاهرة، ليفوز الوسط الفني بموهبتين لن تتكرر مرة أخرى.

ويتمتع كل من النجمين حسين فهمي وشقيقه الراحل مصطفى بتاريخ حافل بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، وكان أبرز الأعمال التي جمعت بينهما مسلسل «الحفار»، وأثار قلة التعاون الفني بين الشقيقين فضول الجمهور خلال فترة ما لمعرفة السبب وراء ذلك.

سبب قلة التعاون الفني بين الشقيقين حسين ومصطفى فهمي

وكشف الفنان الراحل مصطفى فهمي، في لقاء سابق له، عن سبب قلة تعاونه مع شقيقه الفنان حسين فهمي في الأعمال الفنية موضحا أن السبب يعود لعدم توفر أعمال مناسبة.

وقال مصطفى فهمي خلال لقاء سابق له، مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: «معظم الأدوار اللي كانت بتتعرض علينا أخ شرير وأخ طيب، قولنا مش معقول هنطلع كده، لحد ما اتعرض علينا مسلسل الحفار، وكانت الشخصيتان مختلفتين.. عمل قومي وحسين قدم شخصية ضابط مخابرات له سكته وأنا ظابط مخابرات مصري وليا سكة تانية».

وأضاف: «وبعد مسلسل دموع في عيون وقحة اتعرض عليا أعمل نفس الشخصية اللي عملتها رفضت وقولت هعمل الشخصية دي مرة واحدة ولن أكررها لما جه دور ظابط المخابرات المصري وافقت».

وفاة مصطفى فهمي

وتوفى الفنان مصطفى فهمي، عن عمر يناهز 82 عاما، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

جنازة مصطفى فهمي

وكانت شيعت خلال الساعات الماضية جنازة الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة مصطفى فهمي، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفة، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وآخرين.