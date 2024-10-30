مشاهير العرب - بحضور الأهل والأصدقاء.. محمود العسيلي في «عش الزوجية» للمرة الرابعة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - استحوذ الفنان محمود العسيلي على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عقب احتفاله بزفافه للمرة الرابعة على فتاه من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

وانتشر مقطع فيديو لـ محمود العسيلي، وهو يرقص على إحدى أعماله التي تحمل اسم «ليله»، وذلك أثناء متابعته استعدادات وتجهيزات حفل الزفاف.

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آخر أعمال محمود العسيلي

وكانت آخر أعمال محمود العسيلي، هي أغنية «عيني شايفة فيكي»، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» وهي من كلمات تامر حسين، ومن الحان محمود العسيلي، ومن توزيع أمين نبيل.

ومن كلمات الأغنية: جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر وطبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي

كل مزايا الدنيا بحالها.