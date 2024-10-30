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مشاهير العرب - بحضور الأهل والأصدقاء.. محمود العسيلي في «عش الزوجية» للمرة الرابعة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بحضور الأهل والأصدقاء.. محمود العسيلي في «عش الزوجية» للمرة الرابعة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بحضور الأهل والأصدقاء.. محمود العسيلي في «عش الزوجية» للمرة الرابعة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - استحوذ الفنان محمود العسيلي على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عقب احتفاله بزفافه للمرة الرابعة على فتاه من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

وانتشر مقطع فيديو لـ محمود العسيلي، وهو يرقص على إحدى أعماله التي تحمل اسم «ليله»، وذلك أثناء متابعته استعدادات وتجهيزات حفل الزفاف.

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آخر أعمال محمود العسيلي

وكانت آخر أعمال محمود العسيلي، هي أغنية «عيني شايفة فيكي»، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» وهي من كلمات تامر حسين، ومن الحان محمود العسيلي، ومن توزيع أمين نبيل.

ومن كلمات الأغنية: جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر وطبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي

كل مزايا الدنيا بحالها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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