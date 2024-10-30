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أبرزهم آسر ياسين ومحمد فراج،النجوم الشباب يحضرون"الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

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أبرزهم آسر ياسين ومحمد فراج،النجوم الشباب يحضرون"الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم آسر ياسين ومحمد فراج،النجوم الشباب يحضرون"الفستان الأبيض" بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:49 مساءً - توافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم (الفستان الأبيض) الذي يُعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

ومن أبرز النجوم الشباب الذين حرصوا على الحضور الفنان آسر ياسين الذي ظهر إلى جانب زوجته، والفنان كريم قاسم، والفنان علي قاسم، والفنان أبو الذي حضر مع زوجته والفنان عمر الشناوي، والفنان نبيل عيسى، والفنان صدقي صخر، والفنان محمود ياسين جونيور، والفنان أحمد مجدي، والفنان أحمد داش، والفنان محمد فراج الذي حضر برفقة زوجته بسنت شوقي، والفنان أحمد خالد صالح الذي حضر برفقة زوجته هنادي مهنا.

 

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فيلم  الفستان الأبيض

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال، أحمد خالد صالح، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

في هذا السياق، تعتبر هذه المشاركة الثانية لياسمين رئيس في المهرجان بعد عرض فيلمها "قمر 14" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

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دعم مهرجان الجونة السينمائي للمواهب الناشئة

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التزامه بدعم المواهب السينمائية الناشئة، وذلك من خلال منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والتي تعد مظلة رعاية هامة لصناع الأفلام الشباب من مصر ومختلف الدول العربية. 

وحرص مهرجان الجونة في دورة العام الحالي 2024، والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الحالي وحتى 1 نوفمبر المقبل، على توسيع دائرة دعمه ورعايته للمواهب وذلك من تقديم المخرجين والمنتجين مشروعاتهم وأفلامهم، إلى منتجين ومؤسسات مانحة وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية. 

 

وتُعقد لقاءات فردية، بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين، لتطوير السيناريوهات أو نسخ الأفلام قيد الإنجاز، بغرض تعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي، وتتنافس المشروعات والأفلام على الجوائز التي تمنحها لجنة مشكلة من خبراء الصناعة.


مشروعات منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 


المشروعات المختارة ستستفيد من برنامج تدريب قيم لتطوير قدراتهم على عرض الأفكار، يشرف عليه الخبير السينمائي الأمريكي بول فولي، كاتب السيناريو والأستاذ في كلية الفنون السينمائية بجامعة ساوثيرن كارولينا (USC). البرنامج التدريبي مقدم من عالمية فيلمد إنترتينمنت.
ويحصل المشروع الفائز في مرحلة التطوير والفيلم الفائز في مرحلة ما بعد الإنتاج، على شهادة منصة سيني جونة، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لكل واحد منهما. كما تُقدم بعض الجوائز الإضافية المهنية والمالية، من خلال الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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