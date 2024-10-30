بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

حقيقة توقف الكينج عن تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد بسبب حالته الصحية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حقيقة توقف الكينج عن تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد بسبب حالته الصحية - أخبار كلمتك

حقيقة توقف الكينج عن تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد بسبب حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - أثار الفنان محمد منير قلق الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار أنباء تزعم تدهور حالته الصحية ونقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات في أكتوبر.

 

الحالة الصحية لمحمد منير 

في هذا السياق أكد المقربون من الكينج، أنه بصحة جيدة، ويجري فحوصات طبية فقط من أجل الاطمئنان على صحته نتيجة الإجهاد البدني الذي تعرض له مؤخرا. 

وأضاف المقربون من الكينج، أنه من المقرر أن يعود لمنزله من جديد خلال أيام، لتسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه قريبا.

 

ومن جانبه، أكد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أنه تواصل مع الكينج وهو بصحة جيدة ويجري فقط عدة فحوصات من أجل الاطمئنان على صحته.

وعلى جانب آخر يجهز الفنان محمد رمضان، بالوقت الحالي ديو جديدا مع الكينج محمد منير والذي من المقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقى المختلفة. 

ديو محمد رمضان ومحمد منير يحمل عنوان “الأسطورة والكينج” وهي من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان محمد رحيم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق