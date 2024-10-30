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عرض"سيدة المسرح العربي"بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان"الفرنكفونية" - أخبار كلمتك

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عرض"سيدة المسرح العربي"بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان"الفرنكفونية" - أخبار كلمتك

عرض"سيدة المسرح العربي"بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان"الفرنكفونية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:42 مساءً -  يشارك فيلم "سيدة المسرح العربي" للمخرج أشرف فايق بالمسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة بمهرجان القاهرة الدولي للسينما الفرنكفونية في دورته الرابعة برئاسة الكاتب والناقد د. ياسر محب في الفترة من 28 نوفمبروحتي 2 ديسمبر 2024 

و يأتي الفيلم  عن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب بعنوان "سيدة المسرح العربي "، والسيناريو لــ نادر صلاح الدين، وأخرجه سينمائيا المخرج أشرف فايق. 

الفنانة سميحة أيوب 

الفنانة القديرة سميحة أيوب التي تحمل الدورة المقبلة اسمها ساهمت في إثراء المسرح المصري والعربي والعالمي بالكثير من العروض المسرحية، وأصبح لها مكانة خاصة في قلوب الجماهير، فقد أصبحت تلك الفنانة علامة للتميز والجودة الفنية إضافة إلي دماثة خلقها وتواضعها، فهي مثالا يحتذي به لكل فنانة أو فنان صاعد.

 

ولها مسيرة حافلة وهي رمز خالد للفن العربى، ورصيدها تجاوز الـ450 عملا، وقدمت تجارب عالمية مع مخرجين من فرنسا وروسيا وإنجلترا، وكرمها 5 رؤساء من مصر والعرب وأوروبا. 

سميحة أيوب قدمت مسرحية «فيدرا» فى باريس لمدة 15 يوما فى أكبر مسارح باريس وقدموا لى ندوات وبعض النقاد كتبوا عنى، وكان فريق العمل من المسرحيين الفرنسيين وكتبوا عنى وقتها أننى التهمت المسرح بأدائى، وكتبوا عنى الكثير والكثير فى الصحف الفرنسية، وحضر المسرحية الكاتب السياسى الكبير محمد عودة، وكان معه الأخضر الإبراهيمى السياسى العربى الجزائرى المعروف وأكد لى أنه كان فخورا، وقدمت أيضا مسرحية «أونكل فانيا» مع مخرج سوفيتى، وقدمت مسرحية «دائرة الطباشير القوقازية» بمخرج ألمانى وقدمت «أنطونيو وكليوباترا» مع المخرج الكبير فيرنر بوس وهو مخرج إنجليزى معروف وكل هذه التجارب كانت تجارب ممتعة.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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