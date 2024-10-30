كلمات مؤثرة من كارول سماحة عن الأوضاع في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها الشديد تجاه الأوضاع المأساوية التي تمر بها لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: بلدنا الهياكل والآثار والثقافة والحضارة، بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ! وهنّي لا ماضي ولا حاضر وان الله راد لا مستقبل: تاريخن ضياع وتشتت وقتل ودم وإجرام #لبنان.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجماته على العاملين الطبيين والمرافق الصحية في لبنان.

مطالب دولية للاحتلال بوقف استهداف المرافق الطبية بلبنان

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها: "على حلفاء إسرائيل تعليق نقل الأسلحة إليها بسبب خطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة".

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