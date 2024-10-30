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كلمات مؤثرة من كارول سماحة عن الأوضاع في لبنان - أخبار كلمتك

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كلمات مؤثرة من كارول سماحة عن الأوضاع في لبنان - أخبار كلمتك

كلمات مؤثرة من كارول سماحة عن الأوضاع في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها الشديد تجاه الأوضاع المأساوية التي تمر بها لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: بلدنا الهياكل والآثار والثقافة والحضارة، بلدنا الماضي والحاضر والمستقبل والتاريخ! وهنّي لا ماضي ولا حاضر وان الله راد لا مستقبل: تاريخن ضياع وتشتت وقتل ودم وإجرام #لبنان.

 ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال  الإسرائيلي إلى وقف هجماته على العاملين الطبيين والمرافق الصحية في لبنان.

 

مطالب دولية للاحتلال بوقف استهداف المرافق الطبية بلبنان

 وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها: "على حلفاء إسرائيل تعليق نقل الأسلحة إليها بسبب خطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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