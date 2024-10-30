بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

فرقة ستراي كيدز الكورية تعلن عن تأجيل حفلها بـ تايوان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فرقة ستراي كيدز الكورية تعلن عن تأجيل حفلها بـ تايوان - أخبار كلمتك

فرقة ستراي كيدز الكورية تعلن عن تأجيل حفلها بـ تايوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - أجلت فرقة الكيبوب Stray Kids حفلها الموسيقي في تايوان بسبب إعصار كونغ ري.

وأعلنت فرقة Stray Kids، اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، عن تأجيل حفلها الموسيقي في مدينة كاوهسيونج - والذي كان من المقرر في الأصل أن يقام في 2 نوفمبر - على أن يتم تأجيلها الآن إلى 3 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.

وجاء البيان عبر صفحات الفرقة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة كالآتي: “لسوء الحظ، بسبب الاضطرابات التي تسبب فيها إعصار كونغ ري، الذي تم الإعلان عن حدوثه يوم غدًا الخميس الموافق 31 أكتوبر، نأسف للإعلان عن تأجيل ”حفلة Stray Kids العالمية dominATE KAOHSIUNG" المقرر إقامتها في 2 نوفمبر 2024 في استاد كاوهسيونج الوطني إلى الساعة 6 مساءً في 3 نوفمبر 2024. 

وتابع البيان: بعد العديد من المناقشات والتقييمات بشأن المخاوف الخاصة بإعداد المسرح وسلامة جمهورنا، كان علينا للأسف اتخاذ هذا القرار، يرجى تفهم أننا نخطط حاليًا لتطبيق أفضل التدابير لضمان السفر الآمن والأداء للأعضاء. ستظل التذاكر للتاريخ الأصلي صالحة للتاريخ المعاد جدولته. 

وأضاف: بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون حضور الحدث المعاد جدولته، يرجى زيارة موقع tixCraft للحصول على تفاصيل استرداد التذاكر.

واختتم: إن إعصار كونغ ري غير متوقع، يرجى الاهتمام بسلامتكم والبقاء على اطلاع بأحدث الإعلانات من منصات Live Nation. نعتذر عن أي إزعاج تسببنا فيه."

جولة ستراي كيدز العالمية

وقد سبق وأعلنت Stray Kids عن أول جولة عالمية لهم منذ عامين بعنوان “dominATE” والتي بدأت في 24 أغسطس الماضي في مدينة سيول بكوريا، حيث اقامت الفرقة 4 حفلات مباعة بالكامل في ستاد KSPO المفتوح.

وتتابعت الحفلات في أكثر من مدينة في قارة آسيا بدءً من سنغافورة في تاريخ 28 سبتمبر كما أنه من المتوقع أن تستمر الجولة حتي منتصف عام 2025، في بلاد ومدن جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد في امريكا اللاتينية والشمالية وأوربا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق