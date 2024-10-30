مشاهير العرب - حسام داغر يتذكر موقفا طريفا جمعه بالراحل حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - استرجع الفنان حسام داغر، موقفًا جمعه بالفنان الراحل حسن يوسف، عندما كان يصور مشروع تخرج مع زملائه أمام شقة الفنان وكيف تعامل معهم.

وروى داغر عبر حسابه على «إنستجرام» تفاصيل الموقف الإنساني الذي جمعه بحسن يوسف معلقا: «وأنا صغير أيام الجامعة رحت ساعدت ومثلت مع صديقي المخرج حسام الجوهري في مشروع تخرجه في معهد سينما وقتها وكنا بنصور في عمارة على النيل اسمها عمارة فريد الأطرش في الجيزة جنب الشيراتون وهي كانت عمارته فعلا.. وإحنا بنصور على السلم لقينا باب بيفتح وخرجلنا الأستاذ حسن يوسف طلع ساكن في العمارة وراح مزعق إننا عاملين دوشة على السلم ولا فارق معانا ليل من نهار طبعا».

وأشار إلى أنه في البداية صدم من رد فعل الفنان على الضوضاء التي تسببوا بها داخل العمارة السكنية، ولكن سرعان ما فجاءهم حسن يوسف أنه مجرد مقلب، مؤكدا لهم أنه يقدر عملهم ويعلم كم الجهد الذي يبذل لتنفيذ هذا العمل قائلا: «كلنا تنّحنا خصوصا إنه مرتبط عندي بالضحك والهزار وأيامها كان مسلسله إمام الدعاة كمان وكانت مصر كلها متعلقة بيه.. وفي الآخر طلع كان بيشتغلنا ولقيناه بيضحك وبيهزر معانا ويقولنا صدقتوا إني بزعق ليكوا ليه هو أنا مش فاهم إنتوا بتعملوا إيه وبتتعبوا إزاي في التصوير».

وأضاف «جابلنا شاي وطلعلنا كيكة عملوها مخصوص عنده في البيت لينا ووزعها بنفسه على الكرو وكان كلهم شباب هواة وقتها في المعهد.. روحه الطيبة وابتسامته الواسعة فضلت معانا ويقولنا لو احجتوا أي حاجة خبطوا بس على الباب».

وأكد حسام داغر أن هذا الموقف جعله يتعلق أكثر بالفنان الراحل حسن يوسف قائلا: «شفت يومها لأول مرة في حياتي فنان من الزمن الجميل واتعلقنا بيه أكتر لحنيته وتواضعه وحبه للفن موقف صغير لكن علمني كتير قوي إزاي تكون إنسان وفنان.. الضحكة البشوشة الطيبة خلاص راحت الله يرحم الأستاذ حسن يوسف».

موعد ومكان عزاء حسن يوسف

تستقبل أسرة الفنان حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، والجب العزاء في الراحل يوم السبت الموافق 2 منشهر نوفمبر المقبل حسبما أعلن نجله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن المقرر أن يقام عزاء حسن يوسف، يوم السبت الموافق 2 من نوفمبر المقبل، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر مكرم.