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مشاهير العرب - أسرة محمد منير تطمئن الجمهور على حالته الصحية (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أسرة محمد منير تطمئن الجمهور على حالته الصحية (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أسرة محمد منير تطمئن الجمهور على حالته الصحية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - طمأنت أسرة الفنان محمد منير الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعدما تم نقله إلى إحدى مستشفيات الـسادس من أكتوبر صباح اليوم الأربعاء نتيجة تدهور حالته الصحية، مما أثار حالة من القلق لدى محبيه.

وأصدرت أسرة محمد منير، بيان لطمئنة الجمهور على حالته الصحية، يحمل الأتي: «بخير وقريبا يستعيد نشاطه بعد تعرضه لحاله إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله الأيام الماضية بتسجيل أغنيات ألبومه الجديد، وأيضا حرصه الشديد على المشاركة في احتفالات أكتوبر وهو أمر استلزم دخوله برغبته للمستشفى قبل يومين للاطمئنان وإجراء فحوصات طبية».

محمد منير

وأضافت أسرة منير: «أن حالة الاجهاد التي تعرض لها محمد منير كانت نتيجة حرصه الشديد علي المشاركة في احتفالات أكتوبر وهو أمر استلزم دخوله برغبته للمستشفى قبل يومين للاطمئنان وإجراء فحوصات طبية، وحسب تأكيد أسرة النجم الكبير محمد منير فإنه بخير وهو محاط بكامل عائلته».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد منير

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن الحالة الصحية للكينج محمد منير الصحية بعد الأخبار التي تداولت بنقله إلى العناية المركزة، مؤكدا: «حالته زي الفل».

وأضاف: «جمعني حديث معه منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة»، لافتًا إلى أنه أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان على نفسه ولا صحة لدخوله العناية المركزة.

محمد منير وأنغام

آخر أعمال الفنان محمد منير

وشارك الفنان محمد منير، يوم السبت الماضي، في احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم ديو غنائي مع النجمة أنغام، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث.

وقدم النجمان محمد منير وأنغام خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية «حكايات الأبطال»، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وأغنية «يبهروك» من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور وتبدأ بهذه الكلمات:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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