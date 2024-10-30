مشاهير العرب - مسلسل تيتا زوزو الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - ينتهي اليوم عرض حلقات مسلسل تيتا زوزو، الذي تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أحداثه وأبطاله عبر حسابتهم على السوشيال ميديا على مدار عرضه عبر قنوات DMC.

مسلسل تيتا زوزو، من بطولة الفنانة إسعاد يونس، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل تيتا زوزو، في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو

تذاع الحلقة الأخيرة من مسلسل تيتا زوزو، على قناة DMC في تمام الساعة الـ 8 مساء، وتعاد الحلقة على DMC مرتين، الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الـ 12:30 ظهرا.

بينما تذاع الحلقات عبر قناة DMC دراما، في تمام الساعة الـ 11 مساء، بينما تكون الإعادة في الساعة الـ 7:30 صباحا، والإعادة الثانية في الـ 4 عصرا.

ويذكر أن حلقات مسلسل تيتا زوزو تذاع عبر منصة watch it، قبل عرضها على شاشة التليفزيون بيوم.