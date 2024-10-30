مشاهير العرب - وصفة مراد مكرم للتخسيس في 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - مراد مكرم.. شارك الفنان مراد مكرم جمهوره ومتابعيه، مجموعة صور من أحدث ظهور له أثناء تواجده في صالة جيم لممارسة التمرينات الرياضية، وأظهرت الصور التي شاركها نقص في الوزن.

الفنان مراد مكرم

ونشر الفنان مراد مكرم، الصور الذي ظهر فيها بخسارة وزن ملحوظة على مدار الـ 3 أشهر الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق:«بنفس التيشيرت علشان يبان الفرق في الـ 3 شهور إلى فاتوا».

وصفة الفنان مراد مكرم للتخسيس

كما تساءل الكثير من المتابعين للفنان مراد مكرم ما هو السر في خسارة الوزن بشكل ملحوظ، ورد مراد إن الدافع هو رياضة مع نظام غذائي، ومنذ فترة قريبة أعزم على ختام (الأكيل) وإنه في محاولة على إغلاق فمه، «بحاول أقفل بقى، ومش دايمًا بنجح بس بحاول».

آخر أعمال الفنان مراد مكرم

وتعد آخر أعمال الفنان مراد مكرن هو مسلسل سر إلهي الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني، و تدور أحداثه حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

أبطال مسلسل سر إلهي

وشارك في بطولة مسلسل سر إلهي كلاً من روجينا ومحمد ثروت ورنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، ميمي جمال، وأحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

آخر أعمال مراد مكرم

ويعرض لـ مراد مكرم حاليا مسلسل 6 شهور» عبر منصة عبر منصة watch it، وضم مسلسل 6 شهور بجانب نور النبوي عدد من الفنانين ابرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.