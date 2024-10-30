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بعد فترة توقف، أحمد مكي يعاود التحضير لمسلسل "عين شمس" - أخبار كلمتك

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بعد فترة توقف، أحمد مكي يعاود التحضير لمسلسل "عين شمس" - أخبار كلمتك

بعد فترة توقف، أحمد مكي يعاود التحضير لمسلسل "عين شمس" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:08 مساءً - عاد الفنان أحمد مكي لاستكمال التحضيرات الأولية لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “عين شمس” بعد فترة من التوقف، فبعد أن تم الإعلان عن خوض مكي السباق الرمضاني المقبل بتلك المسلسل، توقفت التحضيرات لبعض الأسباب الفنية، إلا أنه عاد واجتمع بفريق العمل خلال الأيام الماضية لإستكمال التحضيرات.

مسلسل عين شمس 

 

وكان مكي قد قرر الابتعاد عن الدراما التليفزوينة خلال العام المقبل، والتركيز في تقديم عملا سينمائيًا، إلا أنه تحمس لسيناريو مسلسل “عين شمس”، الذي من المفترض أن يكون مختلفًا عن ما قدمه من قبل.

 

مسلسل الكبير أوي

وقرر الفنان أحمد مكي الإبتعاد عن تقديم جزء من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاح كبير، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

ودارت أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، حول عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد صلاح، عبد الرحمن طبازة، مصطفي غريب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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