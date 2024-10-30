مشاهير العرب - رانيا يوسف ناعية حسن يوسف ومصطفى فهمي: «فقدنا اثنين من عظماء السينما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - نعت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، النجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي، بعد رحيلهما عن عالمنا أمس الثلاثاء، واليوم الأربعاء.

وشاركت رانيا يوسف، صورة للنجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، فقدنا اثنين من عظماء السينما المصرية، عزائي لأسرتي الفنان حسن يوسف، والفنان مصطفى فهمي، رحمة الله عليهما».

وفاة مصطفى فهمي

ورحل الفنان مصطفى فهمي، عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ، وشيعت جنازته، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر، وورى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وسيطرت حالة شديدة من الحزن على الفنان حسين فهمي، خلال تشييع جنازة شقيقه مصطفى فهمي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث وصل من مهرجان الجونة السينمائي 2024 مسرعًا عقب علمه بخبر الوفاة.

وحرص على التواجد بجنازة دنجوان السينما المصرية، عدد كبير من نجوم الفن، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفه، وسط غياب لنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.