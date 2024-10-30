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مهرجان الجونة، مايان السيد: اتقالي انتي حوله، وذهبت للايف كوتش بسبب التعليقات السلبية على السوشيال ميديا (فيديو) - أخبار كلمتك

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مهرجان الجونة، مايان السيد: اتقالي انتي حوله، وذهبت للايف كوتش بسبب التعليقات السلبية على السوشيال ميديا (فيديو) - أخبار كلمتك

مهرجان الجونة، مايان السيد: اتقالي انتي حوله، وذهبت للايف كوتش بسبب التعليقات السلبية على السوشيال ميديا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:36 مساءً - أكدت الفنانة مايان السيد أن التعليقات السلبية التي تلقتها في فترة من الفترات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعلها تذهب للايف كوتش، قائلة: "تعليقات السوشيال من نوعية انتي مش بتعملي شغل خالص انتي ضحكتك وحشة انتي حوله انتي تخينة لا انتي خسيتي.. دا هزني نفسيا وخلاني اروح للايف كوتش عشان احكيله كل مشاكلي مع السوشيال ميديا". 

جاء ذلك خلال ندوة "بناء شخصية الممثل على مواقع التواصل الاجتماعي"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بحضور الفنان أحمد مالك، الفنانة هدى المفتي، الفنانة مايان السيد. 

مايان السيد 

وتابعت مايان السيد قائلة: "هو خلاني أغير في شخصيتي وحياتي عامة.. اكتشفت ان مش مهم اني اعرف من الناس انتي حلوة أو انتي شاطرة.. الاهم اني انا من جوايا اكون متقبلة نفسي واني لو مش احسن حاجة اكون متقبلة نفسي والمرة الجايه اطور منها". 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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