مشاهير العرب - سامح عبد العزيز يعلن بدء تصوير فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - أعلن المخرج سامح عبد العزيز، عن بدء تصوير فيلم «الدشاش» بطولة النجم محمد سعد، والمقرر عرضه قريبا بدور السينما.

ونشر سامح عبد العزيز، صورة لـ كلاكيت العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «أول يوم تصوير فيلم الدشاش. توكلت على الله».

أبطال فيلم الدشاش

ويشارك في بطولة فيلم الدشاش، عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد سعد وزينة وباسم سمرة ووليد فواز وأحمد فهيم ومريم الجندي وخالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد فهيم وتأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

تفاصيل فيلم الدشاش

ويظهر محمد سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب.

يعيد فيلم الدشاش، محمد سعد للعمل مع زينة، بعد 16 سنة من تعاونهما الأول في فيلم «بوشكاش» الذي تم عرضه عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج «وش السعد» الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.