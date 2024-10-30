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اتقان الدور بمهرجان الجونة، أسماء جلال تكشف موقفا سخيفا تعرضت له من فنانة (فيديو) - أخبار كلمتك

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اتقان الدور بمهرجان الجونة، أسماء جلال تكشف موقفا سخيفا تعرضت له من فنانة (فيديو) - أخبار كلمتك

اتقان الدور بمهرجان الجونة، أسماء جلال تكشف موقفا سخيفا تعرضت له من فنانة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:28 مساءً - وجهت الفنانة أسماء جلال نصيحة لشباب الفنانين الذين لا يزالون في بداية مسيرتهم في عالم التمثيل قائلة: "وارد تتعرض لموقف مش لطيف وأنت بتمثل مع فنان كبير والفكرة هي كيف تتعامل  مع الموضوع هل هتتأثر بيه ولا هتكون مركز في المشهد". 

 

أسماء جلال 

وأضافت: "من الممكن أن تمثل مع فنان لا يعطيك أي أهمية ولا يوجد أي تواصل له معك وأنت مضطر تكون مركز من أول المشروع لآخره عشان فعلا أنت المسؤول عن نفسك والجمهور هيتفرج على  أداءك وهيقول هو ما له فيه ايه  ملكش دعوة بحد خالص أنا داخل أو داخله مركزة في المشهد لو اللي قدامي هيعمل نفسه ميت أنا هكمل". 

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء بعنوان "إتقان الدور.. الاستراتيجيات للممثلين لتقديم أفضل ما لديهم"، وذلك بحضور مجموعة مميزة من الفنانين والسينمائيين المصريين من بينهم أمينة خليل، والمخرج أحمد الزغبي، وعلي قاسم، وأسماء جلال. 

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وكشفت أسماء جلال عن موقف تعرضت له من فنانة زميلة أثناء بداياتها الفنية قائلة: "في مرة كنت بمثل مشهد فيه انهيار وكدا والممثلة اللي قدامي بتتاوب وقلت في نفسي أنا هكمل ومليش دعوة بجد".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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