اتقان الدور بمهرجان الجونة، أسماء جلال تكشف موقفا سخيفا تعرضت له من فنانة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:28 مساءً - وجهت الفنانة أسماء جلال نصيحة لشباب الفنانين الذين لا يزالون في بداية مسيرتهم في عالم التمثيل قائلة: "وارد تتعرض لموقف مش لطيف وأنت بتمثل مع فنان كبير والفكرة هي كيف تتعامل مع الموضوع هل هتتأثر بيه ولا هتكون مركز في المشهد".

أسماء جلال

وأضافت: "من الممكن أن تمثل مع فنان لا يعطيك أي أهمية ولا يوجد أي تواصل له معك وأنت مضطر تكون مركز من أول المشروع لآخره عشان فعلا أنت المسؤول عن نفسك والجمهور هيتفرج على أداءك وهيقول هو ما له فيه ايه ملكش دعوة بحد خالص أنا داخل أو داخله مركزة في المشهد لو اللي قدامي هيعمل نفسه ميت أنا هكمل".

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء بعنوان "إتقان الدور.. الاستراتيجيات للممثلين لتقديم أفضل ما لديهم"، وذلك بحضور مجموعة مميزة من الفنانين والسينمائيين المصريين من بينهم أمينة خليل، والمخرج أحمد الزغبي، وعلي قاسم، وأسماء جلال.

وكشفت أسماء جلال عن موقف تعرضت له من فنانة زميلة أثناء بداياتها الفنية قائلة: "في مرة كنت بمثل مشهد فيه انهيار وكدا والممثلة اللي قدامي بتتاوب وقلت في نفسي أنا هكمل ومليش دعوة بجد".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

