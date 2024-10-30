مصطفى كامل يكشف حقيقة نقل محمد منير للعناية المركزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:18 مساءً - طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية بعد أخبار عن نقله إلى العناية المركزة، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

الحالة الصحية للكينج

وقال نقيب الموسيقيين خلال بيان صحفي إنه قد جمعنى حديث مع محمد منير منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة.

وأشار إلى أنه أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان ولا صحة لدخوله العناية المركزة.

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