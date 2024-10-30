مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور على watch it (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - مسلسل 6 شهور الحلقة 2.. ينطلق عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور بطولة النجم نور النبوي، من خلال منصة watch it.
ويترقب الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور، قطاع كبير من الجمهور خاصة مع ظهور مراد «نور النبوي» وهو يجسد واقع لحياة الكثير من الشباب عقب التخرج من المرحلة الجامعية.
ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض الحلقة 2 لمسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن مواعيد عرض الحلقة 2 لمسلسل 6 شهور لـ نور النبوي.
مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 2
وتعرض الحلقة الثانية لمسلسل 6 شهور من بطولة النجم نور النبوي، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 11 مساء، ومن المفترض أن تشهد الكثير من التفاصيل والأحداث المثيرة والمشوقة، خاصة مع بداية مراد في عالم العقارات.
ضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور
ويشارك عدد من النجوم وضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور، أبرزهم: محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسي، من المتوقع أن يكون لكل حلقة ضيف شرف تدور الحلقة حوله.
تفاصيل مسلسل 6 شهور
مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.
أبطال مسلسل 6 شهور
ومسلسل 6 شهور، هو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي، ويشاركه العديد من النجوم ومنهم: الفنانة الشابة نور إيهاب، ومراد مكرم، وسلوى محمد على، وميشيل ميلاد، وبسمة نبيل، وباهر النويهي، ومروان فارس، وأحمد فاضل، ونورا عبد الرحمن، وأمجد الحجار، وباقة من الفنانين.
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