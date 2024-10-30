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مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور على watch it (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور على watch it (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور على watch it (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - مسلسل 6 شهور الحلقة 2.. ينطلق عرض الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور بطولة النجم نور النبوي، من خلال منصة watch it.

ويترقب الحلقة 2 من مسلسل 6 شهور، قطاع كبير من الجمهور خاصة مع ظهور مراد «نور النبوي» وهو يجسد واقع لحياة الكثير من الشباب عقب التخرج من المرحلة الجامعية.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول مواعيد عرض الحلقة 2 لمسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن مواعيد عرض الحلقة 2 لمسلسل 6 شهور لـ نور النبوي.

برومو مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 2

وتعرض الحلقة الثانية لمسلسل 6 شهور من بطولة النجم نور النبوي، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 11 مساء، ومن المفترض أن تشهد الكثير من التفاصيل والأحداث المثيرة والمشوقة، خاصة مع بداية مراد في عالم العقارات.

مسلسل 6 شهور

ضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور

ويشارك عدد من النجوم وضيوف الشرف في مسلسل 6 شهور، أبرزهم: محمد عبد العظيم، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسي، من المتوقع أن يكون لكل حلقة ضيف شرف تدور الحلقة حوله.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

أبطال مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور، هو أول بطولة مطلقة للفنان الشاب نور النبوي، ويشاركه العديد من النجوم ومنهم: الفنانة الشابة نور إيهاب، ومراد مكرم، وسلوى محمد على، وميشيل ميلاد، وبسمة نبيل، وباهر النويهي، ومروان فارس، وأحمد فاضل، ونورا عبد الرحمن، وأمجد الحجار، وباقة من الفنانين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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