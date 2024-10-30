مشاهير العرب - مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعى مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - نعت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الفنان مصطفى فهمي الذي رحل اليوم عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها "ببالغ الحزن والأسى ننعى النجم الكبير مصطفى فهمي، شقيق النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد رحلة طويلة من الإبداع الفني، تاركا إرثا فنيا مميزًا، سيبقى في تاريخ الفن، بأعمال أَثرت شاشة السينما والتليفزيون على مدار أكثر من نصف قرن".

وأضافت: «الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وهو ينعى الفنان الكبير مصطفى فهمي، فإنما ينعى إلى الوسط الفني وإلى الجمهور العربي، نجم كبير أثرى الحياة الفنية على مدار أكثر من نصف قرن».

جنازة مصطفى فهمي

وكانت شيعت خلال الساعات الماضية جنازة الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور جنازة مصطفى فهمي، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفة، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وآخرين.