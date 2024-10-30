8 نوفمبر، انطلاق فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الجديدة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، المقرر انطلاقها يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024.

المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

وتُقام الدورة الرابعة والجديدة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما بنيو يورك تحت شعار “ نيويورك تتكلم عربي ” بحضور كبار نجوم السينما والتي تتمثل فة " دورة الممثل الكبير محمود حميده "، وسيكن من أبرز الحضور إلى جانب محمود حميد النجمة إلهام شاهين والمخرج هاني لاشين.

وكانت قد قررت إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك فى دورته الرابعة تكريم ومنح لقب برنس الإخراج للمخرج الكبير والقدير هاني لاشين ‏، الذي قدم أيضا لإدارة المهرجان فيلما نادرا للفنان العالمي عمر الشريف.

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