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أمينة خليل: قعدت في كرافان سقفه مخروم واشتغلت كومبارس عشان يوسف شاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

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أمينة خليل: قعدت في كرافان سقفه مخروم واشتغلت كومبارس عشان يوسف شاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

أمينة خليل: قعدت في كرافان سقفه مخروم واشتغلت كومبارس عشان يوسف شاهين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - تحدثت الفنانة أمينة خليل عن تجربتها في فيلم "شقو"، مؤكدة صعوبة الدور والتحديات التي واجهتها خلال التدريبات المكثفة بإشراف مدربتها جيهان النصر، قبل أن تجسد الشخصية بشكل دقيق.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدها مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأربعاء بعنوان "إتقان الدور.. الاستراتيجيات للممثلين لتقديم أفضل ما لديهم"، وذلك بحضور مجموعة من الفنانين والسينمائيين المصريين من بينهم أمينة خليل، والمخرج أحمد الزغبي، وعلي قاسم، وأسماء جلال. 

أمينة خليل 

وأكدت أمينة خليل أهمية الثقة التي منحها إياها المخرج كريم السبكي، والتي كانت الدافع الأساسي لنجاحها في هذا الدور المعقد.

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وتابعت أمينة خليل أن رحلة الممثل وطريقه بيكون طويل جدا ولما بيأخده خطوة خطوة بيقدر قيمته جدا.

و لن أنسى في حياتي زمان لما قعدت في كرافان سقفه مخروم وكنا بنقعد ٥٠ واحد في الكرافان زمان وكنت كومبارس بس روحت عشان دا كان فيلم يوسف شاهين  وكان نفسي أروح عشان أكون واقفة في لوكيشن يوسف شاهين بس". 

واختتمت: "الواحد لازم يبدأ من تحت أوي ويأخدها خطوة خطوة ومرحلة مرحلة لحد ما نوصل لمرحلة التفكير في مخرج وفي ورق وغيره".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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