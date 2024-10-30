مشاهير العرب - تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد منير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - محمد منير.. تصدر الكينج محمد منير تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالته الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد منير

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن الحالة الصحية للكينج محمد منير الصحية بعد الأخبار التي تداولت بنقله إلى العناية المركزة، مؤكدا: «حالته زي الفل».

وأضاف: «جمعني حديث معه منذ قليل وهو يتمتع بصحة جيدة»، لافتًا إلى أنه أجرى عدة فحوصات طبية للاطمئنان على نفسه ولا صحة لدخوله العناية المركزة.

آخر أعمال الفنان محمد منير

وشارك الفنان محمد منير، يوم السبت الماضي، في احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم ديو غنائي مع النجمة أنغام، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث.

وقدم النجمان محمد منير وأنغام خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية «حكايات الأبطال»، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وأغنية «يبهروك» من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور وتبدأ بهذه الكلمات:

كلمات أغنية يبهروك

أساتذة في الحلول شهامة لبكرا قول

نصاحة وفهلوة وأي جرح وله دوا

لاعيبة لاعيبة وطيبين طيبة

تقدرهم يقدروك

يبهروك في حتة الكرامة تحسهم ملوك

دول ملوك

وفي وقت الشدة هما اللي يسندوك

يلحقوك

شوف بيوت الطيبين طلعت كام عبقري

من الصعيد والفلاحين ساب تاريخ وهيتقري

ساعة الجد أسود كتف في كتف الكل جنود

واللي بيلعب معاهم جه برجليه عالشوك

يذكر أن محمد منير تم تكريمه في حفل افتتاح الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية، الذي أقيم مساء الجمعة 11 أكتوبر الجاري، وتسلم التكريم نيابة عنه الموسيقار فتحي سلامة.