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مشاهير العرب - هاني شاكر يحيي غدا حفل ساهر بالكويت - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هاني شاكر يحيي غدا حفل ساهر بالكويت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هاني شاكر يحيي غدا حفل ساهر بالكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:52 مساءً - يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ساهر في الكويت، وسط حضور جماهيري ضخم.

ومن المقرر أن يقام حفل هاني في الكويت يوم الخميس المقبل وذلك ضمن فعاليات موسم حديقة الشهيد الثقافي، ويقدم هاني خلال الحقل باقة من أجمل أغانية القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

هاني شاكر

من جهته، أعرب الفنان هاني شاكر، عن سعادته وتحمسه لـ لقاء جمهوره في الكويت موضحا أن الجمهور الكويتي ذواق ومحب للفن بألوانه المتنوعة، متطلعًا إلى تقديم حفل استثنائي.

وأشاد شاكر خلال مؤتمر صحفي بحسن استقبال الشعب الكويتي له قائلا: «سعيد بتواجدي في الكويت ومنذ وصولي استقبلني الجميع بابتسامة ومحبة كبيرة، أحمل في جعبتي العديد من الأغنيات المميزة، وأحرص دائما على تلبية طلبات الجمهور حتى لو كانت خارج البرنامج المعد مسبقا».

هاني شاكر: الحفلات مقياس لقيمة الفنان وقدرته على التفاعل مع جمهوره

أما عن سر قوة علاقة بينه وبين الجمهور الكويتي أشار أأن السبب يعود إلى حب الطرب قائلا: رغم اختلاف الأذواق بين البلدان، يبقى حب الطرب عاملًا مشتركا يجمع الجميع.

ولفت هاني شاكر، إلى أن الحفلات تعد مقياس لقيمة الفنان وقدرته على التفاعل مع جمهوره، معتبرًا أن ازدهار الحفلات الفنية ظاهرة إيجابية، متمنيًا أن تشهد الدول العربية مواسم غنائية مشابهة لما يحدث في المملكة العربية السعودية.

آخر أعمال هاني شاكر

وكانت آخر أعمال هاني شاكر، أغنية «اليوم جميل» التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وظهر خلاله بلوك مختلف، ويتكون الألبوم من 9 أغاني، وهم: اديتك ورود، يا ويل حالي، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، مالكة كل حياتي، فيه حل، بستان شوك، عادي، والألبوم من إنتاج محمد علام.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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