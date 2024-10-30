بخط يدها، نيكول سابا تبعث برسالة مؤثرة إلى لبنان وتكشف نصيحة الزعيم لها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:43 مساءً - بعثت النجمة اللبنانية نيكول سابا برسالة مؤثرة كتبتها بخط يدها إلى وطنها لبنان أكدت فيها أنه سيعود قويا وصامد، وقالت فيها: " رسالة حبي لبلدي ووطني الحبيب الغالي .. السلام للبنان يا حتة من قلبي، قلبي معك، وراح ترجع احسن من الاول صامد وشامخ".



وأضافت النجمة نيكول سابا خلال أول ظهور اعلامي لها عقب أزمة لبنان الأخيرة، من خلال برنامج "ورقة بيضا" الذي تقدمه الاعلامية يمنى بدراوي على قناة النهار، انها متواجدة حاليا بالقاهرة لانشغالها بعدد من الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها درست علم النفس ولكن الفن خطفها، وتعتبر نجاحها في مصر أكبر من نجاحها في لبنان، وترى نفسها لبنانية بروح مصرية، كما انها قدمت وتقدم الشخصيات المصرية في اعمالها، حتى انها ربحت الرهان حينما جسدت دور الفتاة الشعبية في فيلم "قصة الحي الشعبي" كما غنت خلاله الاغاني الشعبية، حتى تخرج من أدوار الفتاة الاجنبية او الارستقراطية .

نصيحة الزعيم لها

وأشارت نيكول سابا إلى أن الزعيم عادل إمام نصحها بأهمية اختيار أدوارها بعناية وذلك عقب مشاركتها معه في فيلم "التجربة الدنماركيه " الذي تراه من أهم اعمالها، كما عملت مع نجل الزعيم المخرج رامي امام في فيلم "نصف دستة اشرار" واعتبرها تجربة مهمة جدا، لتعود هذه الفترة للتعامل مرة أخرى مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد.

وعن حياتها الأسرية قالت النجمة نيكول سابا انها ارتبطت بقصة حب بزوجها النجم يوسف الخال، وعن الغيرة في حياتها قالت إن أكثر غيرة واجهتها هى غيرة الشغل، أما الغيرة الزوجية فهى تهدأ أولا بأول.

وردا على سؤال حول الامومة في حياتها قالت إن الامومة هى اصعب شئ في الحياة، فهى تلغى "الانا"، حيث يصبح الإنسان ملكا لأولاده، كما أن الامومة غيرت كثيرا منها وجعلتها عملية اكثر، مشيرة إلى انها بسبب ابنتها "نيكول" أصبحت "قطة بتخربش" أي حد يقرب من ابنتها.

نيكول سابا



وتذكرت نيكول أصعب المواقف في حياتها فقالت ان والدها دخل العناية المركزة يوم زفافها وفراقه كان بمثابة صدمة قوية لها، كما أن رحيل وائل المصري مدير اعمالها كان خسارة كبيرة لها، فقد كان امينا في التعامل معها.



وعن المطبخ في حياتها قالت نيكول انها لا تقف كثيرا في المطبخ ولكن هذا لا يمنع انها "ست بيت" منظمة جدا، وعن الأكلات المصرية التي تفضلها قالت انها تحب المحشي والكشري والكبدة النية، حتى ان الفنان الكبير عادل امام قال لها ضاحكا ايام تصوير فيلم التجربة الدنماركيه "انتي ازاي بتأكلي كشري" في إشارة إلى انه سيتسبب في زيادة وزنها، مشيرة إلى انها تحافظ دائما على وزنها كما أن الجينات تساعدها في ذلك.

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