مشاهير العرب - «رمزا من رموز الفن».. محمد رمضان ينعى مصطفى فهمي | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - نعى الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» وفاة الفنان مصطفى فهمي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء متأثرا بأزمة صحية مزمنة نتيجة إصابته بسرطان المخ.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» ناعيا مصطفى فهمي، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب يملأها الحزن، أنعي الفنان القدير مصطفى فهمي، فقدنا اليوم رمزا من رموز الفن والإبداع، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان».

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وشيعت جنازة مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وسيطرت حالة شديدة من الحزن على الفنان حسين فهمي، خلال تشييع جنازة شقيقه مصطفى فهمي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث وصل من مهرجان الجونة السينمائي 2024 مسرعا عقب علمه بخبر الوفاة فجر الأربعاء.

وحرص على التواجد بجنازة دنجوان السينما المصرية عدد كبير من نجوم الفن، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفه، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.