مشاهير العرب - هالة صدقي تنعى مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:03 مساءً - تتوالى الأحزان على الوسط الفني برحيل الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، ليلحق بزميله الفنان حسن يوسف الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.

و حرصت النجمة هالة صدقي على نعي الفنان مصطفى فهمي بكلمات مؤثرة تعرب من خلالها عن حزنها لفقده وكتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «وداعا زميلي وصديقي العزيز الفنان الكبير مصطفى فهمي، كان مثال للفنان الملتزم المحترم، سنفتقدك كثيرا يا عزيزي».

كما أعربت عن حزنها على رحيل الفنان حسن يوسف عن عالمنا مؤكدة أن الوسط الفني فقد قيمة فنية كبيرة قائلة: «كما سنفتقد الفنان الكبير حسن يوسف الذي أمتع عدة أجيال، للأسف خسارة الوسط الفني كبيرة، الله يرحمهم جميعا».

جنازة مصطفى فهمي

وشيع خلال الساعات الماضية جثمان الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وحرص على التواجد بجنازة مصطفى فهمي عدد كبير من نجوم الفن، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفة، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وآخرين.

سبب وفاة الفنان مصطفى فهمي

وغيب الموت الفنان مصطفى فهمي عن عالمنا عن عمر يناهز 82 عاما، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

أبرز المعلومات عن مصطفى فهمي

الفنان مصطفى فهمي، من مواليد 7 أغسطس 1942، وحاصل على بكالوريوس معهد السينما قسم تصوير، وينتمي النجم الراحل إلى أسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرا لمجلس الشورى.. وتزوج الفنان مصطفى فهمي ثلاث مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها أبناءه عمر ودينا، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، والثالثة من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وتميز النجم مصطفى فهمي بثقافته الواسعة وتحضره ووسامته، وبفضل موهبته الفريدة في التمثيل وقدرته على تقمص مختلف الأدوار، فرض نفسه ضمن نجوم الصف الأول بكل استحقاق وترك بصمة عميقة لدى الجمهور بأدائه المميز في مختلف مشاركاته في السينما والدراما التليفزيونية.. وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، حيث استطاع أن يثري الحياة الفنية بأعمال فنية متميزة ستظل عالقة في ذاكرة الجمهور، لتجسيدها مشاعر الإنسان وتعبيرها عن قضايا مجتمعية مهمة، وكانت آخر مشاركات النجم الراحل في فيلمي أهل الكهف والسرب اللذين تم عرضهما مؤخرا بدور العرض السينمائي.