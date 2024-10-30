بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مهرجان بورسعيد السينمائي ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مهرجان بورسعيد السينمائي ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمي - أخبار كلمتك

مهرجان بورسعيد السينمائي ينعى حسن يوسف ومصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:53 مساءً - الأربعاء 30/أكتوبر/2024 - 04:49 م 10/30/2024 4:49:00 PM

مصطفى فهمي،كلمتك
مصطفى فهمي،كلمتك

نعى مهرجان بورسعيد السينمائي عملاقين من عمالقة الفن المصري، حسن يوسف الذي وافته المنية أمس، ومصطفى فهمي الذي وافته المنية اليوم.

 

حسن يوسف ومصطفى فهمي

وجاء فى بيان نعي مهرجان بورسعيد السينمائي: رحم الله روحيهما الطاهرتين، وألهم أهلهما وجمهورهما الصبر والسلوان.. فكلاهما ترك بصمة واضحة في تاريخ السينما، وأسعدا الملايين بأعمالهما الرائعة. وسنظل نتذكر أدوارهما التي ساهمت في إثراء حياتنا الفنية بأعمال خالدة لا تمحى في قلوبنا، نسأل الله العظيم أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ولنكن جميعًا سندا لأسرتهما في هذا المصاب الجلل.

 

6a487638d3.jpg
7eab5db8fd.jpg

تأتي الدورة الأولى من المهرجان التي ستقام من ١ إلى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ تحت اسم "دورة محمود ياسين" تكريمًا لابن بورسعيد وأحد أعمدة السينما المصرية.

وقال مدير مهرجان بورسعيد السينمائى إن محمود ياسين لم يكن مجرد ممثل، كان مدرسة تمثيلية مزجت بين أصالة الجيل السابق وحداثة عصره بطريقة فريدة، خلقت أسلوبًا متفردًا في الأداء التمثيلي.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق