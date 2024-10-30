مشاهير العرب - «صديقي وحبيبي».. رد فعل الفنانة يسرا بعد وفاة مصطفى فهمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:46 مساءً - مصطفى فهمي.. أعربت الفنانة يسرا عن حزنها الشديد على فقد الفنان مصطفى فهمي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 عاما، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بعد أن خضع لـ عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ في شهر أغسطس الماضي.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «لا إله إلا الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبي وصديقي والغالي على قلوبنا كلنا في ذمة الله».

وأضافت: «سنفتقد قيمة فنية وإنسانية وأخلاقية لا تعوض، ربنا يرحمك يا مصطفى يا غالي على قلوبنا كلنا، ويرزقك الجنة ويعوضك بكل الخير، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك، اللهم اغفر له وارحمه، خالص عزائي للأسرة والدعاء لهم ولحسين فهمي بالصبر والسلوان».

تشييع جثمان مصطفى فهمي

وشيع خلال الساعات الماضية جثمان الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وحرص على التواجد بجنازة مصطفى فهمي عدد كبير من نجوم الفن، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفه، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وآخرين.

أبرز المعلومات عن مصطفى فهمي

وعن أبرز المعلومات عن الفنان مصطفى فهمي، فهو من مواليد 7 أغسطس 1942، وحاصل على بكالوريوس معهد السينما قسم تصوير، وينتمي النجم الراحل إلى أسرة ارستقراطية مارست العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرا لمجلس الشورى.. وتزوج الفنان مصطفى فهمي ثلاث مرات، الأولى من سيدة إيطالية أنجب منها أبناءه عمر ودينا، والثانية من الفنانة رانيا فريد شوقي، والثالثة من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وتميز النجم مصطفى فهمي بثقافته الواسعة وتحضره ووسامته، وبفضل موهبته الفريدة في التمثيل وقدرته على تقمص مختلف الأدوار، فرض نفسه ضمن نجوم الصف الأول بكل استحقاق وترك بصمة عميقة لدى الجمهور بأدائه المميز في مختلف مشاركاته في السينما والدراما التليفزيونية.. وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة، حيث استطاع أن يثري الحياة الفنية بأعمال فنية متميزة ستظل عالقة في ذاكرة الجمهور، لتجسيدها مشاعر الإنسان وتعبيرها عن قضايا مجتمعية مهمة، وكانت آخر مشاركات النجم الراحل في فيلمي أهل الكهف والسرب اللذين تم عرضهما مؤخرا بدور العرض السينمائي.