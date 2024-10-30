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مشاهير العرب - نبيلة عبيد تنعي حسن يوسف ومصطفى فهمي بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نبيلة عبيد تنعي حسن يوسف ومصطفى فهمي بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نبيلة عبيد تنعي حسن يوسف ومصطفى فهمي بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:46 مساءً - أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن حزنها لوفاة الفنان حسن يوسف، والفنان مصطفى فهمي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحيلهم عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية.

ونعت نبيلة عبيد، عبر حسابها على «إنستجرام» وفاة النجمين حسن يوسف، ومصطفى فهمي، ناعية وفاتهم، قائلة: «البقاء لله فقد الوسط الفنى قامتين كبيرتين وفقدت أنا على المستوى الشخصى زميلين عزيزين هما الفنان الكبير حسن يوسف والفنان مصطفى فهمى، رحمهما الله وأدخلهما فسيح جناته، أعزى أسرتيهما وأعزى جماهيرهما فى مصر والعالم العربى، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة الفنان مصطفى فهمي

وشيعت جنازة الفنان مصطفى فهمي، من مسجد النيل في الدقي عقب صلاة الظهر لتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد معاناة مع سرطان المخ.

وسيطرت حالة شديدة من الحزن على الفنان حسين فهمي، خلال تشييع جنازة شقيقه مصطفى فهمي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، حيث وصل من مهرجان الجونة السينمائي 2024 مسرعا عقب علمه بخبر الوفاة فجر الأربعاء.

وحرص على التواجد بجنازة دنجوان السينما المصرية عدد كبير من نجوم الفن، لمساندة شقيقه حسين فهمي، أبرزهم خالد النبوي، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عرفه، وغياب نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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